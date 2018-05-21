Спасатели на самарских пляжах начнут работать с 10 июня

В Самаре летом будут работать восемь пляжей. 10 июня на них начнут дежурить спасатели. 13 постов оснастят спасательными средствами и необходимым инвентарем. На них разместят информационные баннеры с надписями на трех языках: русском, английском и испанском.Ежедневно с 10:00 до 21:00 на постах будут дежурить 48 человек. На пляже у старой и новой набережной появятся по три поста, на четвертой очереди – два. По одному посту оборудуют на пляже у Загородного парка, у спуска Советской Армии, у спуска на Барбошиной поляне, в районе санатория «Можайский» и в Красноглинском районе, на территории 26-го квартала Самарского лесничества.Во время молодёжного форума «iВолга» и Грушинского фестиваля в районе Мастрюков также будут дежурить спасатели.Добавим, что дополнительные посты появятся в зоне так называемых доступных пляжей, которые оборудуют для маломобильных граждан.