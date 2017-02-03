Спасатели эвакуировали замерзающего на льду мужчину

Вечером около острова Большое Толовое очевидец с берега заметил человека, лежащего без движений на льду. В 17:35 к месту происшествия направили трех спасателей. 55-летнего мужчину, занесенного снегом, обнаружили в неадекватном состоянии, также у него были обморожены конечности. Пострадавшего привели в чувство, накрыли изотермическим покрывалом и на носилках доставили до берега. В 18:55 мужчину передали врачам скорой помощи.