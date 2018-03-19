Спасатели эвакуировали с острова трех рыбаков

Мужчины не смогли ночью самостоятельно добраться до берега.



Трое рыбаков ушли на рыбалку утром 17 марта. Когда они решили вернуться домой, то поняли, что из-за сильной пурги путь на берег перемело, сугробы были высотой около метра. Плохая погода не позволила рыбакам добраться до берега самостоятельно, и мужчины обратились за помощью к спасателям.



Ночью на аэроглиссере «Патруль» спасатели выехали в Ставропольский район на слияние Волги и Сухой Самарки. Они нашли мужчин на одном из островов на Сухой Самарке и эвакуировали их на берег в село Лбище, где находился припаркованный автомобиль рыбаков.