Спасатели эвакуировали из Рождествено 15-летнюю девушку с аппендицитом

Девушку с приступом острого аппендицита требовалось срочно доставить на левый берег Волги для госпитализации в городскую больницу. В 20:50 в село Рождествено отошло судно на воздушной подушке «Нептун» с тремя спасателями на борту. В 21:50 пострадавшую передали врачам.