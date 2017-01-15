Спасатели эвакуировали больную пенсионерку из Рождествено
Инцидент произошел 13 января в 11:30.
Для эвакуации пострадавшей в Рождествено было направлено судно на воздушной подушке. Спасатели доставили 91-летнюю женщину с острой болью на спасательную станцию. В 12.42 пациентку передали врачам скорой помощи.
Для эвакуации пострадавшей в Рождествено было направлено судно на воздушной подушке. Спасатели доставили 91-летнюю женщину с острой болью на спасательную станцию. В 12.42 пациентку передали врачам скорой помощи.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
14 января 2017
505
14 января 2017
203
14 января 2017
990
14 января 2017
170
14 января 2017
337
13 января 2017
313
14 января 2017 , 20:22
208
Инцидент произошел 14 января около спуска Лейтенанта Шмидта.
14 января 2017 , 20:19
505
Инцидент случился сегодня, 14 января, в 9:00 в районе комбината ОКСЗ.
14 января 2017 , 12:55
203
С 1 января 2017 года изменился порядок оказания мер социальной поддержки гражданам, имеющим...
14 января 2017 , 12:33
330
Появились эскизные фото аллеи для болельщиков, которая появится возле стадиона «Самара...
14 января 2017 , 12:25
990
Самарский блогер Александр Карягин выложил в сеть новый ролик, снятый с помощью квадрокоптера.
14 января 2017 , 12:23
170
Инцидент произошел 13 января в 11:30.
14 января 2017 , 12:19
1964
ДТП произошло 13 января.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
23 декабря 2016
5884
3
Напомним , ДТП произошло сегодня около 5:00 на территории Ставропольского района.
20 декабря 2016
4869
Трагедия произошла 19 декабря в 1:02 на территории Николаевского района Ульяновской области.
16 декабря 2016
2825
1
Следствие добивается ареста пяти подозреваемых по делу о зверском нападении на начальника...
21 декабря 2016
2592
1
Задержанным по делу о покушении на начальника полиции Отрадного Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены предъявлено обвинение
Напомним , пять человек, причастных по версии следствия к преступлению, были арестованы по...
16 декабря 2016
300
Абсолютная минимальная температура была зарегистрирована вчера, 15 декабря.
16 декабря 2016
1056
Как сообщалось ранее, 13-летняя и 12-летняя девочки ушли из дома в школу и не вернулись.
16 декабря 2016
263
Она начнет работу 26 декабря в 15.00 в Детской картинной галерее.
16 декабря 2016
368
Объект находится на улице Красноармейской, недалеко от железнодорожного вокзала.