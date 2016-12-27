Спасатели эвакуировали 22 человека из-за пожаров

Первое возгорание произошло вчера, 25 декабря, в 12:03 в поселке Новосемейкино Красноярского района Самарской области.



На улице Мира горели домашние вещи. Из дома было эвакуировано 14 человек. Силами 14 специалистов и 3 единиц техники огонь удалось побороть в 12:20.



Уже в 9 вечера произошел пожар в Промышленном районе Самары на 6-ой просеке. В одной из квартир также загорелись вещи. Специалисты эвакуировали 8 человек. На тушение огня выезжали 24 пожарных, задействовано 6 единиц техники. Пламя было ликвидировано в 21:34. Пожару присвоен уровень сложности «1 БИС».