Спасатели дважды за день выезжали в Рождествено для эвакуации жителей с инсультом

Помощь потребовалась 63-летней женщине, у которой случился инсульт. В 10:35 пострадавшую доставили на катере до спасательной станции и передали врачам «скорой помощи».В этот же день в 14:00 срочная госпитализация потребовалась 65-летнему мужчине. В 14:30 пострадавшего передали бригаде врачей. Мужчине был также поставлен диагноз – инсульт.