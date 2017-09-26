Спасатели два часа искали заблудившихся грибников под Тольятти

Поисково-спасательная служба области выехала в лес возле поселка Винтай на поиски 36-летнего мужчины и 54-летней женщины, которые отправились за грибами и не вернулись. После двухчасовых поисков спасатели нашли их, помогли выйти из леса и добраться до их автомобиля на трассе М5, сообщает служба.

Поисково-спасательная служба советует грибникам, отправляясь в лес, брать с собой компас, изучать по карте местность перед поездкой и запоминать ориентиры для обратной дороги.