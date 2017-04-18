Создается интерактивный Атлас турмаршрутов Самарской области

Как сообщила председатель комиссии по развитию туризма Самарского регионального отделения Русского географического общества Наталья Полянскова, этот проект - совместная работа отделения РГО и университета.Новая информационная система позволяет смоделировать самостоятельный маршрут или же влиться в организованную экскурсию. Здесь есть каталог фотографий и видеоматериалов, единая интерактивная карта туристической маршрутной сети и достопримечательностей. Внедрена новая информационная туристская система поиска и бронирования маршрутов, туров и экскурсий.Сегодня было объявлено: уже в майские праздники можно будет отправиться по более чем 30 экологическим турмаршрутам Самарской и Ульяновской областей. «Поставщики» организованных маршрутов - федеральные и региональные туроператоры, турагентства, туристские информационные центры, организаторы турсобытий, гиды с авторским турпродуктом.Выбрав регион, определившись с тематикой маршрута, вы изучаете все предложения, выбираете самое интересное, планируете даты и бронируете тур. Стоимость будет такая же, как у создателей турмаршрута - без комиссий.