Союз художников приглашает самарцев на тематический вечер о Японии

Идея этого вечера принадлежит переводчику Дмитрию Коваленину и художнику Полине Горецкой. Вниманию публики предлагается лекция-беседа Дмитрия Коваленина «Работа с пустотой» об особенностях японской цивилизации, её отличиях от нас и схожести с нами, а также о сильнейших писателях сегодняшней Японии.Визуальное сопровождение беседы представит Полина Горецкая своим триптихом «Страна Чудес без тормозов» по мотивам произведений Харуки Мураками.В программе вечера - искусство аквагрима Дианы Павленко. Встреча состоится 22 марта по адресу: ул. Молодогвардейская, 209. Вход свободный, начало в 18.00. 12+