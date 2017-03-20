Союз художников приглашает самарцев на тематический вечер о Японии
Выставочный зал Союза художников России представляет тематическую программу, посвящённую искусству Японии, которая проходит в рамках цикла «Выставка одной картины».
Идея этого вечера принадлежит переводчику Дмитрию Коваленину и художнику Полине Горецкой. Вниманию публики предлагается лекция-беседа Дмитрия Коваленина «Работа с пустотой» об особенностях японской цивилизации, её отличиях от нас и схожести с нами, а также о сильнейших писателях сегодняшней Японии.
Визуальное сопровождение беседы представит Полина Горецкая своим триптихом «Страна Чудес без тормозов» по мотивам произведений Харуки Мураками.
В программе вечера - искусство аквагрима Дианы Павленко. Встреча состоится 22 марта по адресу: ул. Молодогвардейская, 209. Вход свободный, начало в 18.00. 12+
Идея этого вечера принадлежит переводчику Дмитрию Коваленину и художнику Полине Горецкой. Вниманию публики предлагается лекция-беседа Дмитрия Коваленина «Работа с пустотой» об особенностях японской цивилизации, её отличиях от нас и схожести с нами, а также о сильнейших писателях сегодняшней Японии.
Визуальное сопровождение беседы представит Полина Горецкая своим триптихом «Страна Чудес без тормозов» по мотивам произведений Харуки Мураками.
В программе вечера - искусство аквагрима Дианы Павленко. Встреча состоится 22 марта по адресу: ул. Молодогвардейская, 209. Вход свободный, начало в 18.00. 12+
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