Совет старост области возглавила студентка Самарского университета
Вчера в Самаре состоялся первый форум, собравший более двух тысяч старост образовательных учреждений всей губернии.
Молодежь все активнее включается в поступательное движение губернии и страны. Все больше форумов, конкурсов, проектов выявляют лидеров нового поколения. В нашем регионе рождается еще одно объединение активных и целеустремленных ребят - областной совет старост студенческих групп. Уже прошли стартовые обучающие семинары, определены самые инициативные ребята.
Во вчерашней встрече участвовали врио губернатора Дмитрий Азаров, депутат Государственной думы РФ Владимир Шаманов, ректоры вузов и директора средних специальных учебных заведений.
- Человек, который берет на себя ответственность за других, - точно лидер, - подчеркнул глава региона. - Вы объединяете свои студенческие коллективы с преподавателями, руководством ваших учебных заведений. Понятие «лидер» у меня ассоциируется со словом «победитель». Россия сегодня - страна возможностей для людей талантливых, энергичных, которые не боятся брать на себя груз ответственности.
На форуме еще и еще раз подчеркивали, как много делается сегодня для молодежи - начиная со строительства спортивных центров и заканчивая проведением масштабных форумов, конкурса «Лидеры России».
- Сегодня перед молодыми открыты многие дороги, - отметил председатель совета ректоров вузов губернии Геннадий Котельников. - Только в высшей школе в нашей области сейчас обучается 101 тысяча ребят - большая, серьезная сила! А лидеры групп, мы надеемся, и сами будут расти как инициаторы лучших начинаний, и других за собой поведут.
Совет старост Самарской области возглавила студентка Самарского университета Ольга Муругова. Она рассказала на форуме о первых шагах, о необходимости создавать в учебных заведениях среду, в которой студенты могли бы реализоваться максимально. И подчеркнула: староста - это не человек с журналом, а человек с активной жизненной позицией.
Совет задумывался как площадка для обмена опытом работы в вузах и средних профессиональных образовательных учреждениях. Инициатива по его созданию была поддержана правительством региона и советом ректоров. Вот и на вчерашней встрече прозвучавшие инициативы прокомментировал и поддержал Дмитрий Азаров. Это ежегодное проведение форума старост, включение в областной конкурс «Студент года» номинации «Староста студенческой группы», появление других форм поощрения. Глава региона также сообщил, что он уже дал поручение по формированию молодежного кадрового резерва губернии.
На форуме состоялась презентация молодежного проекта «Точка роста». У его победителей есть шанс попасть в молодежный кадровый резерв губернии.
Молодежь все активнее включается в поступательное движение губернии и страны. Все больше форумов, конкурсов, проектов выявляют лидеров нового поколения. В нашем регионе рождается еще одно объединение активных и целеустремленных ребят - областной совет старост студенческих групп. Уже прошли стартовые обучающие семинары, определены самые инициативные ребята.
Во вчерашней встрече участвовали врио губернатора Дмитрий Азаров, депутат Государственной думы РФ Владимир Шаманов, ректоры вузов и директора средних специальных учебных заведений.
- Человек, который берет на себя ответственность за других, - точно лидер, - подчеркнул глава региона. - Вы объединяете свои студенческие коллективы с преподавателями, руководством ваших учебных заведений. Понятие «лидер» у меня ассоциируется со словом «победитель». Россия сегодня - страна возможностей для людей талантливых, энергичных, которые не боятся брать на себя груз ответственности.
На форуме еще и еще раз подчеркивали, как много делается сегодня для молодежи - начиная со строительства спортивных центров и заканчивая проведением масштабных форумов, конкурса «Лидеры России».
- Сегодня перед молодыми открыты многие дороги, - отметил председатель совета ректоров вузов губернии Геннадий Котельников. - Только в высшей школе в нашей области сейчас обучается 101 тысяча ребят - большая, серьезная сила! А лидеры групп, мы надеемся, и сами будут расти как инициаторы лучших начинаний, и других за собой поведут.
Совет старост Самарской области возглавила студентка Самарского университета Ольга Муругова. Она рассказала на форуме о первых шагах, о необходимости создавать в учебных заведениях среду, в которой студенты могли бы реализоваться максимально. И подчеркнула: староста - это не человек с журналом, а человек с активной жизненной позицией.
Совет задумывался как площадка для обмена опытом работы в вузах и средних профессиональных образовательных учреждениях. Инициатива по его созданию была поддержана правительством региона и советом ректоров. Вот и на вчерашней встрече прозвучавшие инициативы прокомментировал и поддержал Дмитрий Азаров. Это ежегодное проведение форума старост, включение в областной конкурс «Студент года» номинации «Староста студенческой группы», появление других форм поощрения. Глава региона также сообщил, что он уже дал поручение по формированию молодежного кадрового резерва губернии.
На форуме состоялась презентация молодежного проекта «Точка роста». У его победителей есть шанс попасть в молодежный кадровый резерв губернии.
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