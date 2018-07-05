Соцработникам повысят зарплаты
Во вторник на заседании Самарской губернской думы были внесены изменения в областной бюджет. Изменения касаются финансирования социальной сферы и поддержки муниципалитетов.
Как пояснил врио министра управления финансами Самарской области Андрей Прямилов, в бюджете перераспределят 1,7 млрд рублей и учтут еще 58,5 млн, поступивших из федеральной казны. 30 млн из добавленных пойдут на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. И 26 млн рублей выделят на обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями льготников по рецептам.
Как отметила и.о. председателя губдумы Екатерина Кузьмичева, это социально значимые поправки в областной бюджет. Деньги, которые будут перераспределены внутри регионального бюджета, направят на решение ряда задач. Одна из них - увеличение с 1 июля заработной платы сотрудникам социальных служб, работающим с детьми и семьями. На это выделят 76,5 млн рублей. Специалисты получат надбавку в размере 100% от оклада. Поручение подготовить предложения по распространению мер поддержки на эту категорию соцработников глава региона Дмитрий Азаров дал в мае.
78 млн рублей выделят на социальные объекты в сельских поселениях. Например, 17,2 млн направят на завершение проекта комплексной застройки в Хворостянке. 28,3 млн - на возведение фельдшерско-акушерских пунктов в Кинельском, Красноармейском и Похвистневском районах, а также универсальных спортивных площадок в двух селах Клявлинского и Шенталинского районов. Профинансируют ремонт детского сада «Радуга» в Сергиевске и спортивных залов школы №2 села Приволжье.
Кроме того, по поручению главы региона Дмитрия Азарова в бюджете-2018 предусмотрено дополнительное распределение части резерва стимулирующих субсидий в сумме 23,6 млн рублей между районами и городами. Это необходимо для снижения их задолженности по коммерческим займам. Субсидии получат муниципалитеты с низкой бюджетной обеспеченностью и высоким уровнем накопленного долга: Алексеевский, Большеглушицкий, Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, Красноармейский и Шигонский районы, а также Октябрьск.
300 млн рублей выделят на проектирование и приспособление недостроенной «стеклянной» высотки у Крымской площади. В ней предполагают разместить Шестой кассационный суд общей юрисдикции.
Будут профинансированы мероприятия в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Субсидию в размере 52,2 млн рублей на благоустройство дворов получит Самара. Всего в губернии в этом году приведут в порядок 394 дворовые территории. Также предлагается направить деньги на ремонт и оснащение современным оборудованием Тольяттинской консерватории и обновление учебного корпуса Самарского государственного экономического университета.
Как пояснил врио министра управления финансами Самарской области Андрей Прямилов, в бюджете перераспределят 1,7 млрд рублей и учтут еще 58,5 млн, поступивших из федеральной казны. 30 млн из добавленных пойдут на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. И 26 млн рублей выделят на обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями льготников по рецептам.
Как отметила и.о. председателя губдумы Екатерина Кузьмичева, это социально значимые поправки в областной бюджет. Деньги, которые будут перераспределены внутри регионального бюджета, направят на решение ряда задач. Одна из них - увеличение с 1 июля заработной платы сотрудникам социальных служб, работающим с детьми и семьями. На это выделят 76,5 млн рублей. Специалисты получат надбавку в размере 100% от оклада. Поручение подготовить предложения по распространению мер поддержки на эту категорию соцработников глава региона Дмитрий Азаров дал в мае.
78 млн рублей выделят на социальные объекты в сельских поселениях. Например, 17,2 млн направят на завершение проекта комплексной застройки в Хворостянке. 28,3 млн - на возведение фельдшерско-акушерских пунктов в Кинельском, Красноармейском и Похвистневском районах, а также универсальных спортивных площадок в двух селах Клявлинского и Шенталинского районов. Профинансируют ремонт детского сада «Радуга» в Сергиевске и спортивных залов школы №2 села Приволжье.
Кроме того, по поручению главы региона Дмитрия Азарова в бюджете-2018 предусмотрено дополнительное распределение части резерва стимулирующих субсидий в сумме 23,6 млн рублей между районами и городами. Это необходимо для снижения их задолженности по коммерческим займам. Субсидии получат муниципалитеты с низкой бюджетной обеспеченностью и высоким уровнем накопленного долга: Алексеевский, Большеглушицкий, Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, Красноармейский и Шигонский районы, а также Октябрьск.
300 млн рублей выделят на проектирование и приспособление недостроенной «стеклянной» высотки у Крымской площади. В ней предполагают разместить Шестой кассационный суд общей юрисдикции.
Будут профинансированы мероприятия в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Субсидию в размере 52,2 млн рублей на благоустройство дворов получит Самара. Всего в губернии в этом году приведут в порядок 394 дворовые территории. Также предлагается направить деньги на ремонт и оснащение современным оборудованием Тольяттинской консерватории и обновление учебного корпуса Самарского государственного экономического университета.
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