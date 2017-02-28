Сотрудницы УФСИН получат на 8 марта тюльпаны, выращенные заключенными

В конце декабря 2016 года в исправительном учреждении посадили 75 тысяч саженцев этих весенних цветов. Акция проводилась при поддержке заместителя председателя Общественной палаты Самарской области Павла Покровского и заместителя председателя Общественного совета при региональном УФСИН Веры Глуховой. Они помогли организовать три теплицы, 10 грузовиков с песком, торфом, закупили луковицы тюльпанов. Выращивали цветы осужденные, которых этому обучили.Сообщается, что собранный урожай поступит в специализированный садовый центр для дальнейшей продажи. Кроме того, сотрудницам УФСИН руководство подарит эти цветы на 8 марта.