Сотрудницу самарского областного филиала «Почты России» поймали на взятке в 300 тысяч рублей

22 февраля этого года подозреваемая, находясь в служебном кабинете, получила часть денег в сумме 153 тысячи рублей от общей суммы взятки в 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, деньги были получены от начальника тольяттинского структурного подразделения предприятия для согласования его кандидатуры и назначения на ту же должность в одном из тольяттинских филиалов.По факту получения взятки в крупном размере возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.Добавим, что факт взятки выявили сотрудники службы собственной безопасности «Почты России». Все материалы были переданы в правоохранительные органы, оказывалось максимальное содействие следствию. Подозреваемую уволили, сообщили в пресс-службе предприятия.