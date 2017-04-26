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Сотрудников самарского филиала «Т Плюс» обвиняют в коммерческом подкупе

Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала «Самарский ПАО «Т Плюс». Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством предмета подкупа, в крупном размере).

По версии следствия, в 2016 году обвиняемые получили от сотрудника фирмы-подрядчика ПАО «Т Плюс» 247 тысяч рублей за беспрепятственное согласование актов выполненных работ.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Федеральный суд для рассмотрения по существу. 
Дата: 25 апреля 2017 , 10:00
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Автор текста: Сергей Ромашов
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