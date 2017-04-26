Сотрудников самарского филиала «Т Плюс» обвиняют в коммерческом подкупе

По версии следствия, в 2016 году обвиняемые получили от сотрудника фирмы-подрядчика ПАО «Т Плюс» 247 тысяч рублей за беспрепятственное согласование актов выполненных работ.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Федеральный суд для рассмотрения по существу.