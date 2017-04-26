Сотрудников самарского филиала «Т Плюс» обвиняют в коммерческом подкупе
Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала «Самарский ПАО «Т Плюс». Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством предмета подкупа, в крупном размере).
По версии следствия, в 2016 году обвиняемые получили от сотрудника фирмы-подрядчика ПАО «Т Плюс» 247 тысяч рублей за беспрепятственное согласование актов выполненных работ.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Федеральный суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в 2016 году обвиняемые получили от сотрудника фирмы-подрядчика ПАО «Т Плюс» 247 тысяч рублей за беспрепятственное согласование актов выполненных работ.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Федеральный суд для рассмотрения по существу.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
25 апреля 2017
161
25 апреля 2017
221
25 апреля 2017
230
25 апреля 2017
297
1
25 апреля 2017
205
25 апреля 2017
293
25 апреля 2017 , 19:26
161
В нем участвовали губернатор Николай Меркушкин, представители правоохранительных, надзорных...
25 апреля 2017 , 17:39
221
По версии следствия, в 2014 году подозреваемый создал объединение футбольных болельщиков для...
25 апреля 2017 , 17:38
195
Сегодня, 25 апреля, около села Николаевка Волжского района на южной обводной дороге произошло ДТП.
25 апреля 2017 , 16:17
230
В летнем графике впервые появится поезд сообщением Самара – Пенза – Сухум № 487/488.
25 апреля 2017 , 16:01
297
Муниципальное предприятие "Парки Самары" разместило на портале госзакупок запрос...
25 апреля 2017 , 15:59
205
Инцидент произошел вечером 23 апреля.
25 апреля 2017 , 15:03
375
Шествие представителей самарских предприятий через главную городскую площадь начнется в 11:00....
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6 апреля 2017
5459
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
4518
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
29 марта 2017
4160
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
16 апреля 2017
3608
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
3 апреля 2017
1061
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
1367
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
1192
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
1334
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...