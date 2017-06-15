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Сотрудников самарских колоний обучают по израильской системе

Работники регионального УФСИН ознакомились с системой крав мага. Инструкторы продемонстрировали характерные приемы борьбы и поделились своими секретами спортивного мастерства.

По словам заместителя начальника ОСН, подполковника внутренней службы Вячеслава Богданова, практику тренировок с сотрудниками планируется продолжить, она должна стать системной в их учебе.

Добавим, крав мага - это израильская система рукопашного боя, делающая акцент на быстрой нейтрализации угрозы жизни. Ее разработали в 30-х годах прошлого века. Крав мага получила известность после того, как была принята на вооружение различными израильскими силовыми структурами. Сейчас опыт подготовки израильских спецподразделений признается во всем мире. Крав мага используется полицией, военными, антитеррористическими подразделениями, авиамаршалами, федеральными службами безопасности многих стран.

Крав мага не относится к единоборствам, а носит прикладной характер. На тренировках много внимания уделяется тактической, физической подготовке и техниках защиты, контроля и разоружения противника или группы противников.
 
Дата: 15 июня 2017 , 11:04
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: пресс-служба УФСИН по Самарской области
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