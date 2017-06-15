Сотрудников самарских колоний обучают по израильской системе
Работники регионального УФСИН ознакомились с системой крав мага. Инструкторы продемонстрировали характерные приемы борьбы и поделились своими секретами спортивного мастерства.
По словам заместителя начальника ОСН, подполковника внутренней службы Вячеслава Богданова, практику тренировок с сотрудниками планируется продолжить, она должна стать системной в их учебе.
Добавим, крав мага - это израильская система рукопашного боя, делающая акцент на быстрой нейтрализации угрозы жизни. Ее разработали в 30-х годах прошлого века. Крав мага получила известность после того, как была принята на вооружение различными израильскими силовыми структурами. Сейчас опыт подготовки израильских спецподразделений признается во всем мире. Крав мага используется полицией, военными, антитеррористическими подразделениями, авиамаршалами, федеральными службами безопасности многих стран.
Крав мага не относится к единоборствам, а носит прикладной характер. На тренировках много внимания уделяется тактической, физической подготовке и техниках защиты, контроля и разоружения противника или группы противников.
По словам заместителя начальника ОСН, подполковника внутренней службы Вячеслава Богданова, практику тренировок с сотрудниками планируется продолжить, она должна стать системной в их учебе.
Добавим, крав мага - это израильская система рукопашного боя, делающая акцент на быстрой нейтрализации угрозы жизни. Ее разработали в 30-х годах прошлого века. Крав мага получила известность после того, как была принята на вооружение различными израильскими силовыми структурами. Сейчас опыт подготовки израильских спецподразделений признается во всем мире. Крав мага используется полицией, военными, антитеррористическими подразделениями, авиамаршалами, федеральными службами безопасности многих стран.
Крав мага не относится к единоборствам, а носит прикладной характер. На тренировках много внимания уделяется тактической, физической подготовке и техниках защиты, контроля и разоружения противника или группы противников.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
15 июня 2017
9
15 июня 2017
258
15 июня 2017 , 14:52
9
С 1 июля вступает в действие федеральный закон N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой...
15 июня 2017 , 14:37
139
ДТП произошло в четверг, 15 июня, в 1:40 на 8 км трассы «Шентала-Азеево»....
15 июня 2017 , 13:54
113
В России открылась выставка, на которой представлено более 100 замечаний от преподавателей со...
15 июня 2017 , 13:16
99
Приказ о его назначении был подписан 30 мая.
15 июня 2017 , 13:05
211
В четверг, 15 июня, суд не вынес решение по данному делу, так как пострадавший в драке настоял...
15 июня 2017 , 12:51
568
Следователи завершили расследование уголовного дела по факту умышленного поджога автомобилей.
15 июня 2017 , 12:46
112
Кубок Конфедераций FIFA 2017 стартует в субботу, 17 июня.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
12 июня 2017
8053
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
25 мая 2017
7672
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
5844
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
2 июня 2017
3430
Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
19 мая 2017
1076
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
23 мая 2017
929
1
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена.
26 мая 2017
1071
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
2 июня 2017
1027
2
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...