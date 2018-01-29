Сотрудников Росгвардии расквартируют в четырех самарских школах

По информации руководителя самарского департамента образования Лилии Галузиной, сотрудников Росгвардии разместят в четырех школах города. Это произойдет во второй половине мая. Правоохранители будут обеспечивать безопасность в Самаре в преддверии и во время Чемпионата мира по футболу.Их размещение в школах не помешает ни учебному процессу, ни проведению итоговой аттестации, так как вышеназванные учебные заведения не являются пунктами ЕГЭ.Сейчас в администрации города решается оргвопросы по поводу функционирования таких пунктов в одной из школ нашего города, а также гимназии, так как они располагаются в непосредственной близости от фанзоны на площади Куйбышева.Кроме того, под пункты временного размещения волонтеров в Самаре отдадут две школы и гимназию.