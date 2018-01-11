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Сотрудников Росгвардии будут обучать иностранным языкам для общения с болельщиками во время ЧМ-2018

 По словам начальника управления Росгвардии по Самарской области Александра  Эсауленко, сейчас проходят доработку словари, основу которых составят самые ходовые термины для общения с гостями.

- Словарями мы снабдим наших сотрудников, имеющих непосредственное отношение к населению. В основном это сотрудники вневедомственной охраны. Словари будут на английском языке, но с учетом специфики футбольных групп мы рассматриваем возможность включения и других языков. Также в планах курсы языковой подготовки в одном из вузов Самары сотрудников наших подразделений, - рассказал он.

Сейчас штат сотрудников Росгвардии состоит из трех тысяч человек и, по словам Александра  Эсауленко, он практически полностью укомплектован.

- Для того, чтобы поступить к нам на службу, нужно обладать отличной физической подготовкой, определенными интеллектуальными способностями и, конечно, отслужить в армии. Без службы в армии стать сотрудником Росгвардии нельзя. Наша служба несколько специфична, и мы не занимаемся, к примеру, оперативно-разыскной деятельностью. Наша главная задача - это участие в мероприятиях, проводимых силовыми структурами по их заявкам (в частности, по заявкам ГУ МВД России по Самарской области), - сказал он.
Дата: 11 января 2018 , 14:40
170
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: rosgvard.ru
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