Сотрудники самарского зоопарка будут ухаживать за цирковыми медведями до наступления тепла
Региональные и городские власти продолжают держать на контроле ситуацию с четырьмя медведями, о «брошенности» которых на днях в интернете сообщили самарцы.
Владелец цирка-шапито разместил клетки со зверями на автостоянке в Куйбышевском районе. Власти предлагают несколько вариантов, как улучшить условия содержания медведей. О том, какие именно действия можно предпринять, рассказал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.
- Ситуацию несколько преувеличили. Не все так критично, как рассказали в социальных сетях, - говорит он. - Четыре медведя на автостоянке в Куйбышевском районе находятся с декабря. Хозяин содержит их, кормит - в силу своих возможностей. У него есть документы, справки о прививках. Конечно, место нахождения - стоянка - не самое комфортное, но законодательно это не запрещено. Явных признаков жестокого обращения с животными нет, поэтому без согласия владельца их нельзя перебазировать, тем более изъять. Однако с хозяином поговорили, и он согласился на поддержку наших специалистов - и зоопарка, и ветеринарной службы. Одному медведю требуется медицинское вмешательство, намечена хирургическая операция.
По словам Филиппова, владельцу предложили перебазировать медведей на площадку, примыкающую к Самарскому зоопарку. Скорее всего, он согласится, и переезд состоится в течение ближайших дней. В самом учреждении нет свободных вольеров, в которых могли бы разместить таких крупных зверей, поэтому они останутся в своих клетках. Но кормежкой, обслуживанием будут заниматься сотрудники зоопарка.
- Уверен, под контролем наших специалистов медведи нормально доживут до теплого времени, с ними все будет в порядке, - сказал врио министра. - А вот что с ними будет дальше - это вопрос к владельцу. Насколько я знаю, у него уже есть предложения, не из Самары, чтобы передать зверей.
Владелец цирка-шапито разместил клетки со зверями на автостоянке в Куйбышевском районе. Власти предлагают несколько вариантов, как улучшить условия содержания медведей. О том, какие именно действия можно предпринять, рассказал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.
- Ситуацию несколько преувеличили. Не все так критично, как рассказали в социальных сетях, - говорит он. - Четыре медведя на автостоянке в Куйбышевском районе находятся с декабря. Хозяин содержит их, кормит - в силу своих возможностей. У него есть документы, справки о прививках. Конечно, место нахождения - стоянка - не самое комфортное, но законодательно это не запрещено. Явных признаков жестокого обращения с животными нет, поэтому без согласия владельца их нельзя перебазировать, тем более изъять. Однако с хозяином поговорили, и он согласился на поддержку наших специалистов - и зоопарка, и ветеринарной службы. Одному медведю требуется медицинское вмешательство, намечена хирургическая операция.
По словам Филиппова, владельцу предложили перебазировать медведей на площадку, примыкающую к Самарскому зоопарку. Скорее всего, он согласится, и переезд состоится в течение ближайших дней. В самом учреждении нет свободных вольеров, в которых могли бы разместить таких крупных зверей, поэтому они останутся в своих клетках. Но кормежкой, обслуживанием будут заниматься сотрудники зоопарка.
- Уверен, под контролем наших специалистов медведи нормально доживут до теплого времени, с ними все будет в порядке, - сказал врио министра. - А вот что с ними будет дальше - это вопрос к владельцу. Насколько я знаю, у него уже есть предложения, не из Самары, чтобы передать зверей.
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