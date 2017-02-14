Сотрудники полиции разыскали пропавшего студента

Полицейские установили, что молодой человек некоторое время находился в Новокуйбышевске. Местная полиция выяснила, что 17 января самарский студент поселился в одной из городских гостиниц, переночевал там, а на следующий день уехал в неизвестном направлении. Друзей и родственников в Новокуйбышевске у него нет. Два номера сотовых телефонов парня не отвечали.5 февраля было заведено оперативно-разыскное дело по факту отсутствия человека, ориентировки на него переданы всем наружным службам горотдела полиции и размещены во всех местах массового скопления граждан. Оперативники установили, что молодой человек 8 февраля снимал деньги с банковского счета в Тольятти.Накануне работники одного из торговых центров Тольятти заметили разыскиваемого молодого человека и вызвали полицейских. Вечером того же дня парня передали матери.По данным стражей правопорядка, в отношении 19-летнего студента никаких противоправных действий не совершалось. По факту произошедшего проводится проверка.