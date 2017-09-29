Сотрудники УФСБ задержали подполковника полиции при получении взятки
Мужчина был работником отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Самаре и Волжскому району.
Он подозревается в причастности к получению взятки за незаконное оформление и выдачу лицензий на оружие. Также мужчина не привлек к административной ответственности людей, виновных в незаконном хранении оружия и боеприпасов.
Установлено, что подполковник потребовал от жителя Самары 25 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности за просроченные разрешения на хранение оружия. Чтобы склонить мужчину к передаче взятки, сотрудник Росгвардии сказал ему, что у него отберут оружие, оштрафуют на крупную сумму и арестуют на 15 суток. Позже он уменьшил требуемую сумму до 21000 рублей.
Сначала подозреваемый получил часть денег - 5000 рублей, а через несколько дней был задержан при получении оставшихся 16000 рублей.
Сейчас Управление устанавливает всех причастных к преступлению. Материалы в отношении подполковника готовятся для передачи следователям, которые примут решение о возбуждении уголовного дела.
Он подозревается в причастности к получению взятки за незаконное оформление и выдачу лицензий на оружие. Также мужчина не привлек к административной ответственности людей, виновных в незаконном хранении оружия и боеприпасов.
Установлено, что подполковник потребовал от жителя Самары 25 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности за просроченные разрешения на хранение оружия. Чтобы склонить мужчину к передаче взятки, сотрудник Росгвардии сказал ему, что у него отберут оружие, оштрафуют на крупную сумму и арестуют на 15 суток. Позже он уменьшил требуемую сумму до 21000 рублей.
Сначала подозреваемый получил часть денег - 5000 рублей, а через несколько дней был задержан при получении оставшихся 16000 рублей.
Сейчас Управление устанавливает всех причастных к преступлению. Материалы в отношении подполковника готовятся для передачи следователям, которые примут решение о возбуждении уголовного дела.
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