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Сотрудники Сбербанка провели экологическую акцию «Чистые берега»

В минувшую субботу более 300 сотрудников Поволжского банка ПАО Сбербанк из Самары, Тольятти, Сызрани, Пензы, Оренбурга и Ульяновска приняли участие в экологической акции «Чистые берега». Организатором акции выступил Сбербанк при поддержке Росприроднадзора.

В Самаре участники акции вышли на берег озера Паршино, расположенного на 18 км Московского шоссе вблизи ТЦ «Московский». За несколько часов сотрудники банка и Росприроднадзора очистили берег озера от несанкционированных свалок, листвы и веток. «Поддерживать и развивать подобные инициативы очень важно. В Сбербанке вопросам экологии и правильного отношения к ресурсам уделяется много внимания. Например, мы стараемся снизить количество бумажного документооборота, заменяем его на электронный. Но важны не только глобальные, но и местные проекты, которые позволяют на собственном примере напомнить о важности бережного отношения к окружающей среде», - отметил управляющий Самарским головным отделением Константин Долонин.

«Чистые берега» не единственная экологическая акция, в которой Сбербанк принимает участие. В конце апреля почти 200 волонтеров банка провели субботник в детском санатории «Здоровье».

Экологические и социальные акции приурочены к семейно-спортивному празднику «Зеленый марафон», который пройдёт в Самаре 28 мая на территории спортивной базы «Чайка». Участие в забеге бесплатное, регистрация на сайте https://greenmarathon.ru/

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

***

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 
Дата: 15 мая 2017 , 14:30
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