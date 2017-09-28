Сотрудника нефтетранспортной компании осудили за покушение на мошенничество на 2 года

Установлено, что мужчина через посредников предложил директору одного из предприятий за 1 млн рублей скрыть якобы допущенные организацией нарушения договора по поставке песка для АО «Транснефть-Приволга». При этом сделать обещанного он не мог.В марте при получении части взятки, 600 000 рублей, сотрудника АО «Транснефть-Приволга» задержали. Следователи в отношении него возбудили уголовное дело по факту подготовки к мошенничеству с использованием своего служебного положения.В августе решением суда Промышленного района мужчина признан виновным. Ему назначено 2 года лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.