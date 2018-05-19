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Состоялся первый фестиваль театрального карнавала «АРАМАС»

Праздник прошел в субботу, 19 мая, в парке Молодежный.

В нем приняли участие негосударственные театры города, которые показали свои постановки на открытом воздухе. Здесь же прошло карнавальное шоу-шествие.
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Дата: 19 мая 2018 , 18:49
68
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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Лента новостей
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