Состоялся финал городского этапа конкурса «Учитель года-2017»

Как пояснила руководитель департамента образования администрации Самары, заслуженный учитель РФ, победитель конкурса «Учитель года Самарской области-1997» Лилия Галузина, в заочном этапе городского смотра обычно принимают участие около 30 педагогов. В очном туре 16 из них проводят «урок» и представляют свои наработки на «методическом семинаре». А в финале шестеро, выбранных жюри, показывают мастер-классы.Перед выступлением «великолепной шестерки» всем конкурсантам очного этапа вручили грамоты и подарки.- В этом году руководители и сотрудники школ верно поняли основные приоритеты, которые расставляют страна, область и город, - подчеркнула Лилия Галузина. - Курс на естественно-научный профиль, на поддержку аэрокосмической отрасли молодыми кадрами принят к действию. Об этом говорит рекордное количество на конкурсе учителей физики, участие преподавателей математики, информатики, химии, биологии. У нас есть потенциал. Причем как среди педагогов со стажем, так и у молодых. И мы за то, чтобы традиции и новаторство очень грамотно, тонко, дипломатично сочетались в нашем конкурсном движении.Открыла финал учитель изобразительного искусства школы №29 Елена Широнина. Чтобы поддержать интерес ребят к творчеству, она предлагает им знакомство с разнообразными техниками. Например, рисунок песком. Елена показала, как любой ребенок может фантазировать, творить, создавая одной или сразу двумя руками чудесные образы, настоящие мульт- и киносюжеты.Так как большинство воспитанников учителя биологии лицея «Классический» Галины Панариной связывают свое будущее с медициной, она посредством примеров из художественной литературы вывела формулу успеха профессионального самоопределения. По ней получилось, что если человек обладает гражданскими качествами, особым отношением к профессии, дееспособен физически и умственно, имеет единичные, специальные способности и навыки, то выходит, что он «ГОДЕН» (складывается из выделенных букв) быть врачом. И, осознав все вышеперечисленное, он получает второе - профессиональное - рождение.Учитель математики и информатики школы №132 Владимир Пономаренко на своем мастер-классе наглядно показал, как можно решать математические задачи «методом рекламы». Для этого содержание задачи должно быть простым, интересным, адресным, конкретным, жизненным, с использованием картинки или схемы, а также приема «крючка или кнопки», чтобы «цепляло».Екатерина Демина, учитель школы №80, доказала, насколько полезен и важен в жизни предмет, который она преподает, - химия. С помощью нескольких капель дифениламина она доказала, что в несезонных овощах неравномерно, но содержатся нитраты, которые при соединении с другими веществами в организме человека становятся опасными. Вода, как показал опыт, снижает количество нитратов. Поэтому овощи она посоветовала 15-20 минут вымачивать в воде, затем срезать кожуру, стебли, сердцевину (в зависимости от вида продукта) и только тогда есть.Немало практических советов для запоминания сложных моментов русского языка дал учитель Самарской государственной областной академии (Наяновой) Ирбулат Таумов. Например, для правильного ударения он придумал группировать слова так, чтобы номер строчки соответствовал ударному слогу. Для лучшего усвоения материала использовать слова из известных песен. А при анализе стихов он настолько глубоко погружает собеседника, что словно изнутри видишь и чувствуешь особый мир, созданный автором.Покорила собравшихся динамизмом и искрометностью своего мастер-класса учитель английского языка школы №6 Алена Пюльзю. Она показала, что разрушать психологические и другие барьеры на пути к общению можно и нужно. Например, с помощью музыки, близкой и понятной аудитории. Для этого, по ее словам, нужно быть талантливым, профессиональным и активным педагогом.Кого признают лучшим учителем Самары профессиональное, детское и зрительское жюри, мы узнаем 2 марта на большом профессиональном празднике «Лидер образования городского округа Самара». В областном же этапе конкурса «Учитель года-2017» будут участвовать все шестеро финалистов.