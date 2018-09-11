Состоялось возложение цветов к памятнику Засекину
В День города набережная стала одной из центральных площадок празднования.
В День города, 9 сентября, состоялось возложение цветов к памятнику первому воеводе Самары, князю Григорию Засекину. Его установили на волжской набережной в районе Полевого спуска осенью 2014 года. С тех пор возложение цветов к монументу - это неотъемлемая часть празднования Дня города.
В церемонии приняли участие почетные граждане, представители общественных организаций, глава региона Дмитрий Азаров, митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий, мэр Самары Елена Лапушкина, заместитель председателя совета по вопросам стратегического развития при губернаторе Самарской области, депутат Госдумы Игорь Станкевич.
- Сердечно поздравляю самарцев с Днем города! Рад, что мы встречаемся у памятника Григорию Осиповичу Засекину, который стал символом Самары. О таком монументе мечтали многие десятилетия, и мечта воплотилась в жизнь благодаря энергии, неравнодушию горожан, - сказал Азаров. - Именно по инициативе самарцев мы приступили к разработке проекта, провели открытый конкурс, на котором вместе с жителями выбрали, каким быть памятнику. И на общественном обсуждении горожане решили, что установить его надо на обновленной набережной, которая сама стала символом позитивных, созидательных изменений в городе. Теперь мы здесь отдаем дань памяти не только первостроителям, но и всем поколениям наших дедов и отцов, которые создавали славу и величие города.
Азаров сказал спасибо участникам инициативной группе, которые в свое время продвигали идею установки памятника. Он персонально поблагодарил профессора Самарского университета Петра Кабытова, присутствовавшего на церемонии.
- Так правильно, так справедливо, что в 2014 году появился этот памятник и традиция отдавать дань уважения воеводе Григорию Засекину. Конечно, в этот день хочется сказать и слова благодарности всем землякам, вспомнить тех, кто в разные времена прославляли наш город. Тех, кто воевал, кто трудился в тылу, кто после Великой Отечественной сделал из Куйбышева крупный промышленный центр, - сказала Елена Лапушкина. - Самара продолжает развиваться. Чемпионат мира по футболу показал, как много мы можем сделать вместе. Всех поздравляю с Днем города. Желаю мира, благополучия, семейного счастья!
В День города, 9 сентября, состоялось возложение цветов к памятнику первому воеводе Самары, князю Григорию Засекину. Его установили на волжской набережной в районе Полевого спуска осенью 2014 года. С тех пор возложение цветов к монументу - это неотъемлемая часть празднования Дня города.
В церемонии приняли участие почетные граждане, представители общественных организаций, глава региона Дмитрий Азаров, митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий, мэр Самары Елена Лапушкина, заместитель председателя совета по вопросам стратегического развития при губернаторе Самарской области, депутат Госдумы Игорь Станкевич.
- Сердечно поздравляю самарцев с Днем города! Рад, что мы встречаемся у памятника Григорию Осиповичу Засекину, который стал символом Самары. О таком монументе мечтали многие десятилетия, и мечта воплотилась в жизнь благодаря энергии, неравнодушию горожан, - сказал Азаров. - Именно по инициативе самарцев мы приступили к разработке проекта, провели открытый конкурс, на котором вместе с жителями выбрали, каким быть памятнику. И на общественном обсуждении горожане решили, что установить его надо на обновленной набережной, которая сама стала символом позитивных, созидательных изменений в городе. Теперь мы здесь отдаем дань памяти не только первостроителям, но и всем поколениям наших дедов и отцов, которые создавали славу и величие города.
Азаров сказал спасибо участникам инициативной группе, которые в свое время продвигали идею установки памятника. Он персонально поблагодарил профессора Самарского университета Петра Кабытова, присутствовавшего на церемонии.
- Так правильно, так справедливо, что в 2014 году появился этот памятник и традиция отдавать дань уважения воеводе Григорию Засекину. Конечно, в этот день хочется сказать и слова благодарности всем землякам, вспомнить тех, кто в разные времена прославляли наш город. Тех, кто воевал, кто трудился в тылу, кто после Великой Отечественной сделал из Куйбышева крупный промышленный центр, - сказала Елена Лапушкина. - Самара продолжает развиваться. Чемпионат мира по футболу показал, как много мы можем сделать вместе. Всех поздравляю с Днем города. Желаю мира, благополучия, семейного счастья!
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