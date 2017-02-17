Состоялись торги на приобретение квартир для жильцов ветхих и аварийных домов

Компания претендовала сразу на два контракта общей стоимостью 245 млн рублей. Электронные аукционы должны были состояться 13 февраля. В связи с отсутствием других участников торги отменили, и теперь по закону контракты будут заключены с единственным претендентом.В рамках контрактов компания предоставит в распоряжение властей 230 квартир. Общая площадь приобретаемой жилплощади составляет 7362,44 кв. м. По условиям контрактов, дома должны быть новыми, а гарантия на квартиры с чистовой отделкой составлять 5 лет.