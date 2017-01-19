Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»

Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
Вчера в Самаре состоялась церемония награждения победителей областных журналистских конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии».
По традиции они были приурочены к профессиональному празднику - Дню российской печати. Победителей и призеров поздравил глава региона Николай Иванович Меркушкин.
В приветственном слове губернатор отметил, что в регионе в последние пять лет произошли существенные изменения и коснулись они всех городов и районов. Что, безусловно, нашло свое отражение на страницах газет, в программах радио и телевидения.
А сообщать есть о чем. В губернии открываются новые производства, набран беспрецедентный темп жилищного строительства, возводятся жизненно важные объекты социальной инфраструктуры.
Глава региона подчеркнул, что сейчас реализуются масштабные проекты, которые в ближайшем будущем изменят лицо Самарской области. Так, в 2017 году Самаре предстоят завершающие работы по подготовке к чемпионату мира по футболу - не меньшие, чем в 2016-м.
Губернатор сообщил, что областные власти прикладывают большие усилия, чтобы сохранить талантливую молодежь и привлечь к нам студентов из других регионов страны. И эта работа дает первые результаты. За последние четыре года в два раза увеличилось число студентов, которые приехали к нам получать образование. Напротив, число покинувших губернию школьников сократилось в 2,5 раза.
Еще одна немаловажная задача, стоящая как перед властью, так и перед журналистами, - довести до логического завершения реформу местного самоуправления.
- Вовлеченность людей в процессы, которые происходят в губернии, должна значительно увеличиться, - поставил задачу руководитель области.
Он поблагодарил журналистское сообщество за поддержку и призвал не игнорировать общественно значимые проблемы, с которыми те сталкиваются в ходе работы.
- Журналистам во все времена было небезразлично происходящее. Мы можем смотреть в будущее с оптимизмом, но для этого должны объединиться вокруг интересов нашего края, - резюмировал губернатор.
Затем глава региона вручил ряд наград. Знаком «За труд во благо земли Самарской» отмечен директор филиала «Российской газеты» Владимир Бабенков. Звание «Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области» получила корреспондент радио ГТРК «Самара» Татьяна Маркушина. Четверым коллегам вручены медали «Куйбышев - запасная столица».
В числе тех, кто отмечен наградами, есть, конечно же, и журналисты «Самарской Газеты». Отличились в конкурсах на призы губернатора: Сергей Волков - диплом I степени в номинации «Губерния спортивная»; Маргарита Петрова - диплом II степени в номинации «Культура»; Екатерина Елизарова - диплом II степени в номинации «Фотообозреватель»; Яна Емелина - лауреат в номинации «Реформа ЖКХ, благоустройство, экология». У Ирины Шабалиной - премия Союза журналистов «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова за проект «Самарские усадьбы: время возрождения». Илья Сульдин назван лауреатом в номинации «Культура» за серию публикаций в «СГ» под рубрикой «Самарский характер».
По традиции они были приурочены к профессиональному празднику - Дню российской печати. Победителей и призеров поздравил глава региона Николай Иванович Меркушкин.
В приветственном слове губернатор отметил, что в регионе в последние пять лет произошли существенные изменения и коснулись они всех городов и районов. Что, безусловно, нашло свое отражение на страницах газет, в программах радио и телевидения.
А сообщать есть о чем. В губернии открываются новые производства, набран беспрецедентный темп жилищного строительства, возводятся жизненно важные объекты социальной инфраструктуры.
Глава региона подчеркнул, что сейчас реализуются масштабные проекты, которые в ближайшем будущем изменят лицо Самарской области. Так, в 2017 году Самаре предстоят завершающие работы по подготовке к чемпионату мира по футболу - не меньшие, чем в 2016-м.
Губернатор сообщил, что областные власти прикладывают большие усилия, чтобы сохранить талантливую молодежь и привлечь к нам студентов из других регионов страны. И эта работа дает первые результаты. За последние четыре года в два раза увеличилось число студентов, которые приехали к нам получать образование. Напротив, число покинувших губернию школьников сократилось в 2,5 раза.
Еще одна немаловажная задача, стоящая как перед властью, так и перед журналистами, - довести до логического завершения реформу местного самоуправления.
- Вовлеченность людей в процессы, которые происходят в губернии, должна значительно увеличиться, - поставил задачу руководитель области.
Он поблагодарил журналистское сообщество за поддержку и призвал не игнорировать общественно значимые проблемы, с которыми те сталкиваются в ходе работы.
- Журналистам во все времена было небезразлично происходящее. Мы можем смотреть в будущее с оптимизмом, но для этого должны объединиться вокруг интересов нашего края, - резюмировал губернатор.
Затем глава региона вручил ряд наград. Знаком «За труд во благо земли Самарской» отмечен директор филиала «Российской газеты» Владимир Бабенков. Звание «Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области» получила корреспондент радио ГТРК «Самара» Татьяна Маркушина. Четверым коллегам вручены медали «Куйбышев - запасная столица».
В числе тех, кто отмечен наградами, есть, конечно же, и журналисты «Самарской Газеты». Отличились в конкурсах на призы губернатора: Сергей Волков - диплом I степени в номинации «Губерния спортивная»; Маргарита Петрова - диплом II степени в номинации «Культура»; Екатерина Елизарова - диплом II степени в номинации «Фотообозреватель»; Яна Емелина - лауреат в номинации «Реформа ЖКХ, благоустройство, экология». У Ирины Шабалиной - премия Союза журналистов «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова за проект «Самарские усадьбы: время возрождения». Илья Сульдин назван лауреатом в номинации «Культура» за серию публикаций в «СГ» под рубрикой «Самарский характер».
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