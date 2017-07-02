Состоялась презентация одного из объектов туристического маршрута Самары – «Русского дворянского дома»
Аккуратный особняк на Молодогвардейской, 121, построенный в том же псевдорусском стиле, что и знаменитые челышовские дома, распахнул свои двери перед посетителями. Здесь отныне будет островок дореволюционного дворянского быта. С балами, посиделками в музыкальной гостиной, рукоделием и чаепитием.
Проект «Русский дворянский дом» будет направлен не только на развлечение туристов, но и на просвещение и образование. Инициатором выступил центр «Возрожденные традиции». Его директор Эльвира Архипова говорит, что задумалась о создании проекта давно, когда изучила корни своей собственной семьи. К решительным действиям ее подтолкнуло рождение дочери, которой мама решила дать воспитание, не уступающее тому, которое получила ее прабабушка-дворянка. В семье было принято музицировать, читать стихи, беседовать о литературе, заниматься живописью, изысканными видами рукоделия.
Сейчас центр уже включает в себя «Дамский клуб» и «Школу благородных девиц».
- Мы мечтаем о том, чтобы духовно-нравственные традиции русского дворянства жили и передавались новым поколениям, - добавила замдиректора центра по учебной части Марина Хамидуллина.
Игра по правилам
Поэтому на презентации проекта молодых людей первым делом учили этикету. Действительно, разве его правила не современны и сейчас? Представлять своего спутника знакомым, подавать руку женщине при выходе из транспорта, пропускать ее вперед, быть сдержанным и стараться тихо изъясняться на людях…
Затем в паркетной зале с хрустальной люстрой прошел небольшой урок бальных танцев. А в соседней комнате каллиграф Николай Воронин предложил желающим создать свой собственный вензель. На первом этаже в музыкальной гостиной был накрыт стол с пирожными. Там студенты и профессиональные артисты дали для первых посетителей «Русского дворянского дома» небольшой концерт.
Гостям показать
- Это один из первых объектов малого и среднего бизнеса, который будет привязан к туристическим маршрутам Самары, - рассказал руководитель регионального департамента туризма Михаил Мальцев. - Центр находится в исторической части города Самары, в непосредственной близости от площади имени Куйбышева, которая в 2018 году станет местом проведения Международного фестиваля болельщиков FIFA. Надеемся, «Русский дворянский дом» будет пользоваться популярностью среди гостей мирового футбольного первенства.
Центр, по мнению руководителя департамента туризма, будет привлекать и молодежь Самары, тем более что в нем постоянно будут сменять друг друга различные исторические и культурные проекты. А иностранные гости, посетив восстановленные интерьеры старинного самарского дома, прослушав программу из произведений русской классики, смогут погрузиться в атмосферу русской интеллигенции, давшей миру Александра Пушкина и Льва Толстого. И, возможно, лучше понять их произведения.
Проект «Русский дворянский дом» будет направлен не только на развлечение туристов, но и на просвещение и образование. Инициатором выступил центр «Возрожденные традиции». Его директор Эльвира Архипова говорит, что задумалась о создании проекта давно, когда изучила корни своей собственной семьи. К решительным действиям ее подтолкнуло рождение дочери, которой мама решила дать воспитание, не уступающее тому, которое получила ее прабабушка-дворянка. В семье было принято музицировать, читать стихи, беседовать о литературе, заниматься живописью, изысканными видами рукоделия.
Сейчас центр уже включает в себя «Дамский клуб» и «Школу благородных девиц».
- Мы мечтаем о том, чтобы духовно-нравственные традиции русского дворянства жили и передавались новым поколениям, - добавила замдиректора центра по учебной части Марина Хамидуллина.
Игра по правилам
Поэтому на презентации проекта молодых людей первым делом учили этикету. Действительно, разве его правила не современны и сейчас? Представлять своего спутника знакомым, подавать руку женщине при выходе из транспорта, пропускать ее вперед, быть сдержанным и стараться тихо изъясняться на людях…
Затем в паркетной зале с хрустальной люстрой прошел небольшой урок бальных танцев. А в соседней комнате каллиграф Николай Воронин предложил желающим создать свой собственный вензель. На первом этаже в музыкальной гостиной был накрыт стол с пирожными. Там студенты и профессиональные артисты дали для первых посетителей «Русского дворянского дома» небольшой концерт.
Гостям показать
- Это один из первых объектов малого и среднего бизнеса, который будет привязан к туристическим маршрутам Самары, - рассказал руководитель регионального департамента туризма Михаил Мальцев. - Центр находится в исторической части города Самары, в непосредственной близости от площади имени Куйбышева, которая в 2018 году станет местом проведения Международного фестиваля болельщиков FIFA. Надеемся, «Русский дворянский дом» будет пользоваться популярностью среди гостей мирового футбольного первенства.
Центр, по мнению руководителя департамента туризма, будет привлекать и молодежь Самары, тем более что в нем постоянно будут сменять друг друга различные исторические и культурные проекты. А иностранные гости, посетив восстановленные интерьеры старинного самарского дома, прослушав программу из произведений русской классики, смогут погрузиться в атмосферу русской интеллигенции, давшей миру Александра Пушкина и Льва Толстого. И, возможно, лучше понять их произведения.
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Состоялась презентация одного из объектов туристического маршрута Самары – «Русского дворянского дома»
Аккуратный особняк на Молодогвардейской, 121, построенный в том же псевдорусском стиле, что и...
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