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Состоялась премьера уникального спектакля, посвященного самому популярному виду спорта

Знаете ли вы, где прошел первый чемпионат мира по футболу? Почему была выбрана именно эта страна? Юные зрители спектакля «Приключения футбольного мяча», премьера которого состоялась в минувшую пятницу в ДК им. Литвинова, теперь знают ответы на эти вопросы. А проводниками в историю мирового футбола стали участники детского музыкального театра «Задумка».

- Первый чемпионат мира прошел в Уругвае, - бойко говорит третьеклассник Дима. - Эту страну выбрали для проведения соревнований, потому что уругвайские футболисты на тот момент считались сильнейшими в мире, выигрывали олимпийские турниры.

Итак, путешествие футбольного мяча начинается в Южной Америке. Затем, как по мановению волшебной палочки, зрители и артисты перемещаются в Европу, в солнечную Италию. Именно там прошел самый быстрый матч в истории. Следующий чемпионат прошел во Франции, а затем началась Вторая мировая война, на много лет прервавшая проведение чемпионатов - в следующий раз сильнейшие сборные мира встретились только в 1950 году, в Бразилии. Юные ведущие рассказывают зрителям историю соревнований, а мальчишки и девчонки демонстрируют национальные танцы страны, о которой идет речь.

Конечно, рассказ об истории футбола не мог обойтись без истории главного действующего лица любого чемпионата - футбольного мяча. Школьники и их родители, посетившие премьеру, узнали об «эволюции» снаряда, о том, почему он имеет такой цвет.

- Это не совсем спектакль, это шоу, одновременно музыкальное, информационное, образовательное, - рассказывает художественный руководитель театра «Задумка» Елена Колотовкина. - Даже для нас, взрослых, многие факты во время подготовки спектакля были открытием, что уж говорить о детях, которые почти ничего не знают ни об истории футбола, ни о странах, в которых проходили чемпионаты мира. А ведь в России в 2018 году пройдет уже двадцать первый турнир! Самаре тоже выпала честь стать участником этой большой и интересной истории.

Идея создать спектакль об игре, объединяющей миллионы, появилась у артистов давно, как только стало известно, что Самара станет одним из городов, принимающих ЧМ-2018. «Задумку» в этом начинании поддержал и глава города Олег Фурсов.

Работа над спектаклем была непростой: в нем задействовано 140 юных артистов. Нужно было сшить сотни костюмов, разучить множество танцев и подобрать к ним оригинальную музыку, перелопатить тонны информации. Но режиссерам и их подопечным все удалось: премьера прошла «на ура»! К информационно-танцевальному творчеству подключился и призер российских и международных соревнований по футбольному фристайлу тольяттинец Артем Залалетдинов. Зрители с восторгом и удивлением следили за мячом, который как привязанный следовал за руками, ногами, головой спортсмена...

- Чемпионат мира - главное спортивное событие ближайших лет для нашей страны, конечно, я жду его с нетерпением, как и все россияне, - говорит Артем. Он пообещал принимать участие во всех последующих показах.

Предполагается, что «Приключения футбольного мяча» увидят жители всех девяти районов Самары. Авторы готовы также привезти его в школы и творческие объединения города. И, конечно, настоящая мечта - показать уникальный спектакль футбольным болельщикам, которые приедут к нам в 2018 году.  
Дата: 25 февраля 2017 , 20:31
119
Автор текста: Ирина Исаева
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