Сообщить об отключении света теперь можно через интернет

На сайте потребители, в том числе и из Самарской области, могут оставить сообщения об отключении электроэнергии, колебания напряжения или низком напряжение, дефектах электрооборудования.Сообщения обрабатываются централизованно, в единой службе модерации ПАО «Россети». Срок ответа составляет восемь рабочих дней с момента публикации: за это время либо будет устранена проблема, либо заявителю будет дан ответ с указанием времени, необходимого для решения вопроса.Главная цель создания портала – предоставить населению возможность быстрой связи с поставщиком электрической энергии в режиме online, улучшить качество обслуживания потребителей и повысить оперативность реагирования на обращения, связанные с происшествиями на электросетях.