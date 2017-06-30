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Солнечную не будут перекрывать из-за ремонта теплотрассы

Сейчас проводятся работы по замене трубы диаметром 500 мм под улицей Солнечной в районе пересечения с Ново-Вокзальной.

Ранее теплоэнергетики планировали ограничить движение на данном участке, но приняли решение переложить трубопровод без вскрытия дорожного полотна. Во время ремонта для всех потребителей горячая вода будет подаваться по временной схеме, автомобильное движение сохраняется. Полностью завершить работы на объекте планируется до 25 июля, сообщает пресс-служба ПТС. 
Дата: 30 июня 2017 , 19:45
135
Автор текста: Ксения Кармазина
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