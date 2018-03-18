Солисты Самарской оперы проголосовали на выборах Президента страны

В единый день голосования 18 марта баритон Георгий Цветков посетил избирательный участок в школе номер 139. Учебное заведение находится на улице Солнечной,19/26. По словам Георгия Цветкова, отдать свой голос за Президента России он решил в школе, в которой учился.- Этот избирательный участок находится по месту моего проживания, это школа, которую я окончил, - сказал он.Говоря о рейтинговом голосовании за обновление парков и скверов Самары, баритон отметил, что это правильная инициатива.- Если говорить о склоне на площади Славы, то я считаю, что люди сами должны решать, что с ней делать: оставлять все, как есть, или делать ниже. На мой взгляд, задумка хорошая, но со стороны площади Славы она немного закрывает обзор. Это спорный момент, который должен решать не один человек. То же касается и парковых территорий города, которые нуждаются в благоустройстве, - сказал Георгий Цветков.Солистка Самарского академического театра оперы и балета, вокалистка Ирина Янцева также пришла на избирательный участок одной из первых.- У актеров нет выходных, сегодня у нас такой же насыщенный рабочий день, как и все другие, - поделилась Ирина. - Но это не повод не выполнить свой гражданский долг. Я призываю всех самарцев выбрать время и прийти на избирательный участок. Наш выбор никто не сделает за нас.