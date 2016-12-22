Сохранить и накопить на отпуск
В декабре принято подводить итоги уходящего года и строить планы на следующий.
Отпуск в теплые страны особенно приятно планировать зимой. С вкладом Сбербанка «Добрый год» накопить на поездку или крупную покупку станет проще — максимальная ставка по депозиту достигает 8% годовых. По условиям предложения минимальная сумма взноса - 100 000 рублей на срок до 3 месяцев. Вклад открывается в «Сбербанк Онлайн». В разделе «Вклады и счета» следует выбрать пункт «Открытие вклада», ознакомиться с условиями и указать счёт для списания средств. Предложение действительно до 31 декабря.
Клиентам Сбербанка так же доступны другие предложения по депозитам. По вкладу «Сохраняй» действует ставка до 6,49%. Предложение «Пополняй» позволяет получить до 6,23% годовых и вносить дополнительные средства. Ставка по вкладу «Управляй» достигает 5,77%. Данный депозит можно пополнять или снимать часть средств без потери процентов. Открыть любой из указанных вкладов можно в офисах Сбербанка, из документов понадобится только паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Также вклады можно открыть в приложении «Сбербанк Онлайн», в этом случае они будут иметь повышенную ставку.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
Отпуск в теплые страны особенно приятно планировать зимой. С вкладом Сбербанка «Добрый год» накопить на поездку или крупную покупку станет проще — максимальная ставка по депозиту достигает 8% годовых. По условиям предложения минимальная сумма взноса - 100 000 рублей на срок до 3 месяцев. Вклад открывается в «Сбербанк Онлайн». В разделе «Вклады и счета» следует выбрать пункт «Открытие вклада», ознакомиться с условиями и указать счёт для списания средств. Предложение действительно до 31 декабря.
Клиентам Сбербанка так же доступны другие предложения по депозитам. По вкладу «Сохраняй» действует ставка до 6,49%. Предложение «Пополняй» позволяет получить до 6,23% годовых и вносить дополнительные средства. Ставка по вкладу «Управляй» достигает 5,77%. Данный депозит можно пополнять или снимать часть средств без потери процентов. Открыть любой из указанных вкладов можно в офисах Сбербанка, из документов понадобится только паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Также вклады можно открыть в приложении «Сбербанк Онлайн», в этом случае они будут иметь повышенную ставку.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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