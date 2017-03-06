Содержание пляжей Самары обойдется в 30 млн рублей
На эти деньги подрядчик должен будет выполнить работы по содержанию городских пляжей общей протяженностью 4 км и общей площадью береговой полосы 172, 1 кв.м.
Заказчиком торгов выступает департамент городского хозяйства и экологии Самары. Деньги будут выделены из городского бюджета.
В число первоочередных работ входит очистка береговой полосы на всей площади пляжей после таяния снега. Кроме того, при понижении уровня воды на Саратовском водохранилище до отметки 28,5 м победитель торгов должен будет убрать прибрежную полосу всех пляжей от мусора, бревен, коряг, камыша и других паводковых накоплений, обследовать акваторию пляжей с промером допустимых глубин, определить оптимальные зоны для размещения мест купания для детей и граждан, не умеющих плавать (кроме пляжа на реке Волге в районе Фестивальной поляны), а также очистить дно пляжей от посторонних предметов.
Кроме того, подрядчику нужно будет оборудовать зоны для для мытья ног на I и II очереди набережной Волги, пляжную зону для маломобильных групп населения на пляже I очереди набережной реки Волги (в районе спуска по ул. Некрасовской), установить пляжное оборудование (кабины для переодевания, бачки для мусора, теневые грибки и скамейки, диваны-качели и диваны с навесами, буйки с якорями и тросами, качели-качалки, детские игровые комплексы, игровые установки с баскетбольным щитом, информационные стенды, футбольные ворота, оборудование для пляжного волейбола и тенниса, урны для мусора и биотуалеты).
Аукцион в электронной форме состоится 24 марта. До 15 сентября победитель торгов должен будет проводить ежедневную влажную уборку биотуалетов, а также двухразовую ежедневную уборку территорий пляжей с последующим вывозом мусора.
Заказчиком торгов выступает департамент городского хозяйства и экологии Самары. Деньги будут выделены из городского бюджета.
В число первоочередных работ входит очистка береговой полосы на всей площади пляжей после таяния снега. Кроме того, при понижении уровня воды на Саратовском водохранилище до отметки 28,5 м победитель торгов должен будет убрать прибрежную полосу всех пляжей от мусора, бревен, коряг, камыша и других паводковых накоплений, обследовать акваторию пляжей с промером допустимых глубин, определить оптимальные зоны для размещения мест купания для детей и граждан, не умеющих плавать (кроме пляжа на реке Волге в районе Фестивальной поляны), а также очистить дно пляжей от посторонних предметов.
Кроме того, подрядчику нужно будет оборудовать зоны для для мытья ног на I и II очереди набережной Волги, пляжную зону для маломобильных групп населения на пляже I очереди набережной реки Волги (в районе спуска по ул. Некрасовской), установить пляжное оборудование (кабины для переодевания, бачки для мусора, теневые грибки и скамейки, диваны-качели и диваны с навесами, буйки с якорями и тросами, качели-качалки, детские игровые комплексы, игровые установки с баскетбольным щитом, информационные стенды, футбольные ворота, оборудование для пляжного волейбола и тенниса, урны для мусора и биотуалеты).
Аукцион в электронной форме состоится 24 марта. До 15 сентября победитель торгов должен будет проводить ежедневную влажную уборку биотуалетов, а также двухразовую ежедневную уборку территорий пляжей с последующим вывозом мусора.
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