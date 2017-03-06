Содержание пляжей Самары обойдется в 30 млн рублей

Заказчиком торгов выступает департамент городского хозяйства и экологии Самары. Деньги будут выделены из городского бюджета.В число первоочередных работ входит очистка береговой полосы на всей площади пляжей после таяния снега. Кроме того, при понижении уровня воды на Саратовском водохранилище до отметки 28,5 м победитель торгов должен будет убрать прибрежную полосу всех пляжей от мусора, бревен, коряг, камыша и других паводковых накоплений, обследовать акваторию пляжей с промером допустимых глубин, определить оптимальные зоны для размещения мест купания для детей и граждан, не умеющих плавать (кроме пляжа на реке Волге в районе Фестивальной поляны), а также очистить дно пляжей от посторонних предметов.Кроме того, подрядчику нужно будет оборудовать зоны для для мытья ног на I и II очереди набережной Волги, пляжную зону для маломобильных групп населения на пляже I очереди набережной реки Волги (в районе спуска по ул. Некрасовской), установить пляжное оборудование (кабины для переодевания, бачки для мусора, теневые грибки и скамейки, диваны-качели и диваны с навесами, буйки с якорями и тросами, качели-качалки, детские игровые комплексы, игровые установки с баскетбольным щитом, информационные стенды, футбольные ворота, оборудование для пляжного волейбола и тенниса, урны для мусора и биотуалеты).Аукцион в электронной форме состоится 24 марта. До 15 сентября победитель торгов должен будет проводить ежедневную влажную уборку биотуалетов, а также двухразовую ежедневную уборку территорий пляжей с последующим вывозом мусора.