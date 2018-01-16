Собственнику полуразрушенного "Самарского торгового ряда" предписали привести здание в порядок

Сейчас дом по адресу Некрасовская, 61 не эксплуатируется.



По решению Куйбышевского облисполкома от 19 ноября 1966 года дом Егорова-Андреева («Самарский торговый ряд», ул.Некрасовская, 61) является объектом культурного наследия. Он был построено в 1913 году по проекту архитектора Дмитрия Вернера.



Как сообщили sgpress.ru в областном правительстве, здание расположено вне гостевого туристического маршрута, поэтому к Чемпионату мира по футболу его ремонтировать не будут. Дом находится в частной собственности. Собственнику объекта выдали предписание об устранении нарушений законодательства в части ненадлежащего состояния здания. Получить комментарий от владельца здания на момент публикации материала не удалось.



