Со следующей недели в лесах Самарской области запретят разводить костры
За нарушение запрета придется платить штраф от 4 000 до 500 000 рублей.
В понедельник, 16 апреля, в Самарской области начнет действовать особый противопожарный режим. Продлится он до 30 сентября. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Пять с половиной месяцев в лесах региона нельзя будет разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.
Работники министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области вместе с сотрудниками МЧС и полиции будут патрулировать леса, дачи и летние лагеря.
За нарушение противопожарного режима придется заплатить штраф:
- физлицам от 4 000 до 5 000 рублей
- должностным лицам от 20 000 до 40 000 рублей
- юрлицам от 300 000 до 500 000 рублей.
За нарушение правил санитарной безопасности придется заплатить штраф:
- физлицам 5 000 рублей
- должностным лицам от 20 000 до 40 000 рублей
- юрлицам от 250 000 до 500 000 рублей.
В понедельник, 16 апреля, в Самарской области начнет действовать особый противопожарный режим. Продлится он до 30 сентября. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Пять с половиной месяцев в лесах региона нельзя будет разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.
Работники министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области вместе с сотрудниками МЧС и полиции будут патрулировать леса, дачи и летние лагеря.
За нарушение противопожарного режима придется заплатить штраф:
- физлицам от 4 000 до 5 000 рублей
- должностным лицам от 20 000 до 40 000 рублей
- юрлицам от 300 000 до 500 000 рублей.
За нарушение правил санитарной безопасности придется заплатить штраф:
- физлицам 5 000 рублей
- должностным лицам от 20 000 до 40 000 рублей
- юрлицам от 250 000 до 500 000 рублей.
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