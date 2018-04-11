Со следующей недели в лесах Самарской области запретят разводить костры

В понедельник, 16 апреля, в Самарской области начнет действовать особый противопожарный режим. Продлится он до 30 сентября. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.Пять с половиной месяцев в лесах региона нельзя будет разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.Работники министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области вместе с сотрудниками МЧС и полиции будут патрулировать леса, дачи и летние лагеря.За нарушение противопожарного режима придется заплатить штраф:- физлицам от 4 000 до 5 000 рублей- должностным лицам от 20 000 до 40 000 рублей- юрлицам от 300 000 до 500 000 рублей.За нарушение правил санитарной безопасности придется заплатить штраф:- физлицам 5 000 рублей- должностным лицам от 20 000 до 40 000 рублей- юрлицам от 250 000 до 500 000 рублей.