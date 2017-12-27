Снятие запрета на продажу алкоголя после 22:00 должно помочь в борьбе с контрафактом

Теперь спиртные напитки в регионе можно купить с 8:00 до 23:00 и во все без исключения дни недели, также в законе отменен запрет на продажу алкоголя в День Российского студенчества (25 января), в Международный день защиты детей (1 июня), в День молодежи (27 июня), в День знаний (1 сентября), и в Международный день студентов (17 ноября).Закон о запрете розничной продажи алкоголя с 22.00 до 10:00 был принят в Самарской области в декабре 2010 года. После этого в него вносились дополнительные ограничительные поправки.Наличие спроса на алкогольную продукцию и невозможность приобретения ее легально во время действия региональных ограничений вызвало развитие теневого бизнеса, особенно в часы запрета легальных продаж, считают депутаты Самарской губернской думы. По их мнению, послабление «алкогольного» закона поможет вытеснить из продажи нелегальный алкоголь.