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Снос ледового Дворца спорта ЦСК ВВС начнется в мае

Об этом рассказал в ходе пресс-конференции губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Напомним, план реконструкции предполагает снос существующего дворца и строительство нового. По словам главы региона, на следующей неделе проект обсудят в последний раз, и начнутся работы по сносу здания.

На том же месте построят новый ледовый дворец вместимостью около 5 тысяч человек. По плану в нем будет три ледовые площадки. Одна из них - для керлинга. Расположение трибун планируется ассиметричное.

- 20 рядов будут с одной стороны, 10 - с другой. Так будет обеспечена хорошая видимость по длинной стороне зала, что позволит проводить во дворце также зрелищные концерты, - напомнил Николай Меркушкин.

Также для проведения концертов в новом здании планируется сделать убирающиеся ряды, чтобы была возможность поставить сцену в виде амфитеатра. Посещать концерты, проходящие в новом дворце, смогут 6 тысяч человек.

Под Дворцом спорта разместятся подземные стоянки на 600-800 машин.  
Дата: 11 мая 2017 , 17:00
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Автор текста: Кирилл Ляхманов, Ксения Кармазина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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