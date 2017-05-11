Снос ледового Дворца спорта ЦСК ВВС начнется в мае

Напомним, план реконструкции предполагает снос существующего дворца и строительство нового. По словам главы региона, на следующей неделе проект обсудят в последний раз, и начнутся работы по сносу здания.На том же месте построят новый ледовый дворец вместимостью около 5 тысяч человек. По плану в нем будет три ледовые площадки. Одна из них - для керлинга. Расположение трибун планируется ассиметричное.- 20 рядов будут с одной стороны, 10 - с другой. Так будет обеспечена хорошая видимость по длинной стороне зала, что позволит проводить во дворце также зрелищные концерты, - напомнил Николай Меркушкин.Также для проведения концертов в новом здании планируется сделать убирающиеся ряды, чтобы была возможность поставить сцену в виде амфитеатра. Посещать концерты, проходящие в новом дворце, смогут 6 тысяч человек.Под Дворцом спорта разместятся подземные стоянки на 600-800 машин.