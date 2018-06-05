Снизились цены на огурцы, томаты и гречку

Цены снизились на огурцы - на 9,35%, картофель– на 4,94 %, томаты – на 4,27%, сахар – на 3,73%. Также на 2,82% упала стоимость гречки, на 2,71%, - пшеничной муки, на 2,28% - риса, на 1,31% - макарон.Выросли цены на перец – на 4,54 %, яблоки – на 2,64% и рыбные консервы – на 1,3%. Также подорожали соль – на 1,22%, бананы – на 0,52%, ржаной хлеб – на 0,37%, сообщает горадминистрация.