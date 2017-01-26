Снижены ставки по кредитам для малого бизнеса
Многие предприниматели ищут возможности для расширения своего бизнеса и увеличения доли присутствия на рынке, другие бизнесмены планируют открыть и развивать новое направление. Достигнуть намеченных целей позволяют кредитные продукты Сбербанка для малого и среднего бизнеса, ставки по которым снижены на 1,5-5,5%.
Помимо снижения ставок, владельцы малого и среднего бизнеса получили продукты, ранее доступные только крупным корпоративным клиентам. Например, в рамках предложения «Бизнес-Проект» банк готов финансировать до 80% затрат на реализацию идеи, направленной на расширение текущего бизнеса заемщика или открытие нового направления. Сумма такого кредита может составить до 200 миллионов рублей, в индивидуальных случаях - до 600 миллионов рублей.
Упростился и процесс оформления займов. Для получения кредитов «Экспресс-Ипотека» и «Экспресс-овердрафт» нужен минимальный пакет документов, а ставка по ним снижена до 15,5%. Ставки по беззалоговому кредиту «Доверие» снижены до 18,5%, в случае привлечения гарантии АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» займ можно получить со ставкой до 16,5%.
Кроме того, предприниматели могут получить индивидуальную ставку по кредитам на сумму от 5 миллионов рублей.
Подробную информацию о кредитах для предпринимателей можно получить на сайте sberbank.ru.
В Центрах развития бизнеса предприниматели могут не только получить очную консультацию о продуктах и услугах банка, но и пройти бесплатный тренинг по вопросам, касающимся предпринимательской деятельности. Расписание тренингов и семинаров в ближайшем к Вам ЦРБ – на сайте dasreda.ru .
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
Помимо снижения ставок, владельцы малого и среднего бизнеса получили продукты, ранее доступные только крупным корпоративным клиентам. Например, в рамках предложения «Бизнес-Проект» банк готов финансировать до 80% затрат на реализацию идеи, направленной на расширение текущего бизнеса заемщика или открытие нового направления. Сумма такого кредита может составить до 200 миллионов рублей, в индивидуальных случаях - до 600 миллионов рублей.
Упростился и процесс оформления займов. Для получения кредитов «Экспресс-Ипотека» и «Экспресс-овердрафт» нужен минимальный пакет документов, а ставка по ним снижена до 15,5%. Ставки по беззалоговому кредиту «Доверие» снижены до 18,5%, в случае привлечения гарантии АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» займ можно получить со ставкой до 16,5%.
Кроме того, предприниматели могут получить индивидуальную ставку по кредитам на сумму от 5 миллионов рублей.
Подробную информацию о кредитах для предпринимателей можно получить на сайте sberbank.ru.
В Центрах развития бизнеса предприниматели могут не только получить очную консультацию о продуктах и услугах банка, но и пройти бесплатный тренинг по вопросам, касающимся предпринимательской деятельности. Расписание тренингов и семинаров в ближайшем к Вам ЦРБ – на сайте dasreda.ru .
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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