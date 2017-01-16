Снижены ставки по кредитам для малого бизнеса
Открыть свое дело, расширить текущий бизнес или открыть новое направление становится проще с кредитами от Сбербанка. Ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса снижены на 1,5-5,5%. Кроме того, предприниматели могут получить индивидуальную ставку по кредитам на сумму от 5 миллионов рублей.
Сегодня владельцы малого и среднего бизнеса пользуются продуктами Сбербанка, которые ранее были доступны только крупным компаниям. Например, в рамках предложения «Бизнес-Проект» банк готов финансировать до 80% затрат на реализацию идеи, направленной на расширение текущего бизнеса заемщика или открытие нового направления. Сумма такого кредита может составить до 200 миллионов рублей, в индивидуальных случаях - до 600 миллионов рублей.
Вместе со снижением ставок и появлением новых продуктов упростился и процесс оформления займов. Для получения кредитов «Экспресс-Ипотека» и «Экспресс-овердрафт» нужен минимальный пакет документов, а ставка по ним снижена до 15,5%. Ставки по беззалоговому кредиту «Доверие» снижены до 18,5%, в случае привлечения гарантии АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» займ можно получить со ставкой до 16,5%.
Подробную информацию о кредитах для предпринимателей можно получить на сайте sberbank.ru.
В Центрах развития бизнеса предприниматели могут не только получить очную консультацию о продуктах и услугах банка, но и пройти бесплатный тренинг по вопросам, касающимся предпринимательской деятельности. Расписание тренингов и семинаров в ближайшем к Вам ЦРБ – на сайте dasreda.ru Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
На правах рекламы.
Сегодня владельцы малого и среднего бизнеса пользуются продуктами Сбербанка, которые ранее были доступны только крупным компаниям. Например, в рамках предложения «Бизнес-Проект» банк готов финансировать до 80% затрат на реализацию идеи, направленной на расширение текущего бизнеса заемщика или открытие нового направления. Сумма такого кредита может составить до 200 миллионов рублей, в индивидуальных случаях - до 600 миллионов рублей.
Вместе со снижением ставок и появлением новых продуктов упростился и процесс оформления займов. Для получения кредитов «Экспресс-Ипотека» и «Экспресс-овердрафт» нужен минимальный пакет документов, а ставка по ним снижена до 15,5%. Ставки по беззалоговому кредиту «Доверие» снижены до 18,5%, в случае привлечения гарантии АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» займ можно получить со ставкой до 16,5%.
Подробную информацию о кредитах для предпринимателей можно получить на сайте sberbank.ru.
В Центрах развития бизнеса предприниматели могут не только получить очную консультацию о продуктах и услугах банка, но и пройти бесплатный тренинг по вопросам, касающимся предпринимательской деятельности. Расписание тренингов и семинаров в ближайшем к Вам ЦРБ – на сайте dasreda.ru Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
На правах рекламы.
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