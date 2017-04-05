Сниженные ставки по кредитам открывают новые возможности
Получить новые возможности для карьерного роста и развития позволяют различные обучающие курсы. Если вы решили получить дополнительное образование и открыть в себе новые таланты, кредитные продукты Сбербанка позволят не только пройти обучение, но и при необходимости приобрести нужное оборудование.
До 30 апреля в Сбербанке снижены ставки на потребительские кредиты на 1-3%. По новым условиям минимальная ставка на «Кредит под поручительство физических лиц» — всего от 13,9%. Держатели зарплатных получили возможность взять кредит со ставкой от 12,9%.
Снижение ставок коснулась и продукта «Потребительский кредит без обеспечения». Минимальная ставка по данному продукту начинается от 14,9%. Для клиентов, которые получают зарплату или пенсию на карту Сбербанка, минимальная ставка установлена на уровне 13,9%.
Указанные ставки по кредитным предложениям действуют при займе от 300 тысяч рублей.
Для оформления кредита нужен минимальный набор документов - паспорт, справка с места работы о трудовой занятости и справка о доходе. Владельцам пенсионных и зарплатных карт достаточно только паспорта. Также подать заявку на кредит можно через сервис «Сбербанк Онлайн». Подробная информация о тарифах и ставках представлена на сайте sberbank.ru.
В пресс-службе Поволжского банка отметили, что в 2016 году доля Сбербанка в потребительском кредитовании жителей Поволжья приблизилась к 50%. Всего жителям Поволжья было выдано более 450 тысяч кредитов.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
До 30 апреля в Сбербанке снижены ставки на потребительские кредиты на 1-3%. По новым условиям минимальная ставка на «Кредит под поручительство физических лиц» — всего от 13,9%. Держатели зарплатных получили возможность взять кредит со ставкой от 12,9%.
Снижение ставок коснулась и продукта «Потребительский кредит без обеспечения». Минимальная ставка по данному продукту начинается от 14,9%. Для клиентов, которые получают зарплату или пенсию на карту Сбербанка, минимальная ставка установлена на уровне 13,9%.
Указанные ставки по кредитным предложениям действуют при займе от 300 тысяч рублей.
Для оформления кредита нужен минимальный набор документов - паспорт, справка с места работы о трудовой занятости и справка о доходе. Владельцам пенсионных и зарплатных карт достаточно только паспорта. Также подать заявку на кредит можно через сервис «Сбербанк Онлайн». Подробная информация о тарифах и ставках представлена на сайте sberbank.ru.
В пресс-службе Поволжского банка отметили, что в 2016 году доля Сбербанка в потребительском кредитовании жителей Поволжья приблизилась к 50%. Всего жителям Поволжья было выдано более 450 тысяч кредитов.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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