Снегопад в Самаре и области продолжится до утра вторника

Всему виной Средиземноморский циклон, принесший в регион теплый влажный воздух. Это привело к повышению температуры воздуха, осадкам, порывистому ветру с метелью и снежными заносами.В ночь на вторник, 6 февраля, в большинстве районов ожидается небольшой и умеренный снег, слабая метель. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-18м/с. По прогнозам синоптиков, метель стихнет к утру вторника.