Смарт-терминал «Эвотор» поможет наладить продажи

С наступлением теплых дней многие предприниматели открывают дополнительные точки продаж.



Как быстро организовать рабочее место продавца и получать детализированные отчеты о движении товара? Специалисты Сбербанка предлагают использовать смарт –терминал «Эвотор» — устройство на базе планшета с Android и принтером кассовых чеков. Эксперты отмечают высокую востребованность нового устройства и его широкие возможности вместе с использованием эквайринга от Сбербанка.



1. Увеличение прибыли и снижение издержек Сегодня всё больше людей получают банковские карты: для перечисления стипендий, зарплаты, пенсий. Все они — потенциальные клиенты. Более того исследования показали, что банковская карта позволяет клиенту тратить больше средств и не задумываться о количестве наличных в кошельке. Соответственно смарт-терминал позволяет увеличить поток клиентов скорость их обслуживания, растет и средний чек при покупке. В итоге увеличивается доход предпринимателя.



2. Доступность Воспользоваться эквайрингом предприниматель может в любой точке Самарской области: как крупном, так и в малом городе, в районных центрах – для этого у банка есть все соответствующие ресурсы и технические возможности. Например, мобильное подключение чаще всего используется в ресторанах и службах доставки, в отдаленных районах, где есть сложности с подключением проводного интернета. Для крупных сетей Сбербанк предлагает особую схему работы, которая интегрируется в электронную систему магазина.



3. Надежность Процессинговый центр Сбербанка проводит порядка 30 тысяч операций ежесекундно, что обеспечивает бесперебойную работу всех точек эквайринга 24 часа в сутки. Также эквайринг значительно снижает вероятность приема фальшивых купюр и ошибок в расчетах с покупателями.



4. Многофункциональность Смарт-терминал полностью соответствует требованиям федерального закона N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», согласно которому все данные о продажах теперь должны отправляться в налоговую службу онлайн. Никакого дополнительного обновления устройству не требуется. При этом имеются возможности для расширения функций терминала: предприниматель может подключить сканер штрихкодов, денежный ящик, модуль ЕГАИС или терминал для приема карт. С помощью специального модуля клиент сможет расплатиться даже средствами с электронного кошелька.



5. Ускорение работы Приёмка товара и занесение базу, возврат или списание, «Эвотор» совершает за считанные минуты. В «Личном кабинете» предприниматель имеет возможность отследить товарооборот в каждой точке, а также провести аналитику продаж по нескольким показателям (чеки, выручка и так далее). Дополнительно устройство позволяет вводить программы лояльности для клиентов, начислять бонусные баллы постоянным покупателям или предоставлять скидки.



Узнать дополнительные условия обслуживания, приобрести смарт-терминал и подключить эквайринг можно в офисе Сбербанка, который занимается обслуживанием юридических лиц. Сотрудники банка установят и настроят оборудование и проведут обучение для персонала. Оставить заявку на подключение эквайринга можно также на сайте sberbank.ru.



Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.



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ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.



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