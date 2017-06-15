Смарт-терминал Эвотор помогает вести бизнес
С 1 июля вступает в действие федеральный закон N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», согласно которому все данные о продажах теперь должны отправляться в налоговую службу онлайн. Смарт-терминал Эвотор полностью удовлетворяет условиям закона. А также содержит другие полезные возможности.
Эвотор — это устройство на базе планшета с Android и принтером кассовых чеков.
Эвотор — это устройство на базе планшета с Android и принтером кассовых чеков.
При этом имеются возможности для расширения функций терминала: предприниматель может подключить сканер штрихкодов, денежный ящик, модуль ЕГАИС или терминал для приема карт. С помощью специального модуля клиент сможет расплатиться даже средствами с электронного кошелька.
Благодаря программной составляющей, терминал позволяет сократить время на приёмку товара и занесение базу, возврат или списание. Эвотор оперативно предоставляет информацию — данные о работе с терминалом хранятся в защищённом «облаке» и бизнесмен всегда может получить к ним доступ. Также в облачном хранилище содержится база более 1,5 миллиона товарных позиций — при приемке нового товара не нужно вбивать названия и единицы измерения — Эвотор распознаёт его по штрихкоду и предоставит данные.
Для расширения возможностей терминала предприниматель может воспользоваться магазином приложений, например для обмена данными с 1С.
В «Личном кабинете» предприниматель имеет возможность отследить товарооборот в каждой точке, а также провести аналитику продаж по нескольким показателям (чеки, выручка и так далее). Дополнительно устройство позволяет вводить программы лояльности для клиентов, начислять бонусные баллы постоянным покупателям или предоставлять скидки.
Узнать больше о возможностях смарт-терминала «Эвотор» и приобрести его можно в офисах Сбербанка, которые занимаются обслуживанием юридических лиц. Адрес ближайшего офиса в Самаре вы можете найти на сайте sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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