Слухи об отставке и строительство жилья. Ключевые моменты из пресс-конференции Николая Меркушкина

Николай Меркушкин поделился видением стоящих перед ним и регионом задач, рассказал об уже произошедших переменах, развитии экономики, изменениях в сфере ЖКХ и многом другом. В частности, глава региона прокомментировал протестные митинги и слухи об отставке и рассказал об увеличении объемов жилищного строительства и доступности жилья.