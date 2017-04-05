Случайный знакомый украл у самарца телефон и деньги
В полицию за помощью обратился 33-летний житель Самары.
По данным полиции, потерпевший познакомился в баре с одним из посетителей. Мужчины вместе выпили и в ходе общения решили сходить в другой бар, продолжив отдых там. По дороге возле одного из домов на улице Солдатской мужчина споткнулся и упал. Потом, по его словам, новоиспеченный друг вместо оказания помощи подошел и отобрал у него 1500 рублей и сотовый телефон, после чего скрылся.
Вскоре у сотрудников уголовного розыска появились основания полагать, что в баре потерпевший познакомился с 42-летним самарцем, который ранее попадал в поле зрения полицейских за совершение грабежа. Мужчину задержали.
В ходе общения с полицейскими он не стал отрицать своей вины и рассказал, что похищенные деньги потратил, а сотовый телефон продал неизвестному человеку. В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Местонахождение телефона устанавливается.
По данным полиции, потерпевший познакомился в баре с одним из посетителей. Мужчины вместе выпили и в ходе общения решили сходить в другой бар, продолжив отдых там. По дороге возле одного из домов на улице Солдатской мужчина споткнулся и упал. Потом, по его словам, новоиспеченный друг вместо оказания помощи подошел и отобрал у него 1500 рублей и сотовый телефон, после чего скрылся.
Вскоре у сотрудников уголовного розыска появились основания полагать, что в баре потерпевший познакомился с 42-летним самарцем, который ранее попадал в поле зрения полицейских за совершение грабежа. Мужчину задержали.
В ходе общения с полицейскими он не стал отрицать своей вины и рассказал, что похищенные деньги потратил, а сотовый телефон продал неизвестному человеку. В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Местонахождение телефона устанавливается.
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