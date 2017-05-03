Следствие не будет возбуждать уголовное дело по факту смерти Николая Поролло
Напомним, тело 76-летнего директора самарского завода «Салют» с огнестрельным ранением было обнаружено в его собственном доме 31 марта. Результаты доследственной проверки показали, что он совершил самоубийство.
Как сообщила sgpress.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Самарской области Елена Шкаева, сегодня в связи с отсутствием состава преступления было отказано в возбуждении уголовного дела.
Как сообщила sgpress.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Самарской области Елена Шкаева, сегодня в связи с отсутствием состава преступления было отказано в возбуждении уголовного дела.
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