Следователи изъяли с завода в Самаре документы по Ту-154, который потерпел крушение
Представители следственных органов 25 декабря прибыли на завод «Авиакор». Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
Как ранее писал sgpress.ru, лайнер последний раз капитально ремонтировали на этом самарском заводе. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу холдинга «Русские машины», следователям были предоставлены все документы, касающиеся самолета Ту-154 N85572.
Издание добавляет, что изучение следственными органами технической документации в подобных случаях - стандартная процедура. На предприятии также подчеркнули, что сотрудники завода, участвовавшие в работах по самолету, оказывают следователям максимально возможное содействие. При необходимости специалисты «Авиакора» готовы принять участие в работе комиссии по расследованию причин катастрофы, говорится в сообщении агентства.
Напомним, самолет Ту-154 потерпел крушение в воскресенье, 25 декабря, над Черным морем недалеко от Сочи. На борту находились 92 человека. Среди них были журналисты, артисты Ансамбля им. Александрова, военные, общественные деятели.
В Самаре организовали уголок памяти погибшим в авиакатастрофе под Сочи.
Как ранее писал sgpress.ru, лайнер последний раз капитально ремонтировали на этом самарском заводе. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу холдинга «Русские машины», следователям были предоставлены все документы, касающиеся самолета Ту-154 N85572.
Издание добавляет, что изучение следственными органами технической документации в подобных случаях - стандартная процедура. На предприятии также подчеркнули, что сотрудники завода, участвовавшие в работах по самолету, оказывают следователям максимально возможное содействие. При необходимости специалисты «Авиакора» готовы принять участие в работе комиссии по расследованию причин катастрофы, говорится в сообщении агентства.
Напомним, самолет Ту-154 потерпел крушение в воскресенье, 25 декабря, над Черным морем недалеко от Сочи. На борту находились 92 человека. Среди них были журналисты, артисты Ансамбля им. Александрова, военные, общественные деятели.
В Самаре организовали уголок памяти погибшим в авиакатастрофе под Сочи.
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